This War of Mine: Final Cut in uscita su console a breve

11 bit studios ha annunciato la data di uscita di This War of Mine: Final Cut, edizione riveduta e corretta del purtroppo attualissimo videogioco a tinte survival in arrivo tra pochi giorni su PS5 e Xbox Series X|S.

Realizzata da Crunching Koalas, questa nuova versione del gioco include tutti i contenuti aggiuntivi gratuiti pubblicati fin’ora, oltre a diverse migliorie non soltanto sul versante grafico (risoluzione 4K e interfaccia ottimizzata per i controller), ma anche uno scenario inedito e nuove storie. Da notare che questa edizione di This War of Mine non includerà i tre DLC a pagamento già pubblicati in passato, pertanto questi dovranno essere acquistati separatamente.

This War of Mine: Final Cut sarà disponibile sulle console dell’attuale generazione dal 10 maggio, inoltre sarà presente nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio.

