Elden Ring: la nuova patch risolve il bug di Malenia

La patch 1.04 di Elden Ring ha portato con sé una vasta mole di cambiamenti, e anche una novità non prevista e non particolarmente apprezzata da chi nel corso di questi giorni si è trovato a sfidare Malenia, la spada di Miquella. La temibile semidea era infatti diventata ancora più tosta a causa di un bug del multiplayer, che la vedeva curarsi anche qualora i suoi attacchi non fossero andati a segno. Ebbene, se vi apprestate ad affrontare Malenia potete tirare un sospiro di sollievo: il molesto baco è stato risolto tramite un nuovo aggiornamento (la sua Danza dell’Acqua continuerà a tormentare i vostri incubi, però).

Buone notizie anche per gli utilizzatori di magie e incantesimi. La patch, che è già disponibile su tutte le piattaforme, ha infatti annullato la riduzione della durata della Lacrima di cristallo cerulea celata; a quanto pare, si trattava di un cambiamento non voluto. È inoltre stato sistemato un bug che causava la morte improvvisa di alcuni boss. Per una volta che Elden Ring ci veniva incontro…