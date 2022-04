Age of Empires II: Definitive Edition, Dynasties of India è ora disponibile

Giocatori di Age of Empires II: Definitive Edition, attenzione: nuove opportunità stanno per spalancarvisi di fronte, sia che siate appassionati di singleplayer, sia che preferiate gli scontri competitivi. Sullo strategico di Microsoft è infatti approdato il DLC Dynasties of India, che include le tre civiltà dei Bengali, dei Dravidi e dei Gurjar. Ciascuna di esse potrà contare su una campagna per giocatore singolo interamente doppiata, e naturalmente ognuna delle tre civiltà avrà a sua disposizione unità e ricerche speciali. Per distinguere queste fazioni dagli Indiani già presenti, questi ultimi sono stati rinominati in Indostani. Dynasties of India è in vendita al prezzo di 9,99€.