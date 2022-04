Skull & Bones: Ubisoft pubblica un nuovo teaser

Dopo un lungo sviluppo decisamente tormentato, pare che Skull & Bones potrebbe finalmente trovarsi in dirittura d’arrivo. Nel corso degli ultimi giorni, Ubisoft ha infatti dato il via a una serie di test interni, dai quali sono emersi i consueti leak che hanno mostrato un build piuttosto rifinita del gioco e il suo tutorial introduttivo. Il publisher francese, in risposta, ha pubblicato sui profili social ufficiali del gioco un breve teaser, che ci chiede di “tenere lo sguardo all’orizzonte.”

Dovessimo tirare a indovinare, diremmo che non ci vorrà ancora molto prima di veder apparire un trailer ufficiale di Skull & Bones – il primo da quattro anni a questa parte. E chissà che il titolo non ottenga finalmente anche una data d’uscita.

Keep your eyes on the horizon… 🏝️ pic.twitter.com/BWaH9QfYUb — Skull & Bones (@skullnbonesgame) April 29, 2022