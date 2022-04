Sony disabilita il rinnovamento delle sottoscrizioni PS Plus e PS Now

Se disponete attualmente di un abbonamento al PlayStation Plus o a PlayStation Now e state meditando di accumulare un po’ di mesi così da arrivare preparati alla nuova versione del servizio, sappiate che Sony ha giocato d’anticipo. Come possiamo leggere nelle FAQ sul sito ufficiale (la versione in lingua italiana non è ancora aggiornata), cercare di rinnovare la nostra attuale sottoscrizione al Plus o al PlayStation Now restituirà un messaggio di errore. Il perché viene spiegato da Sony stessa: “Con la preparazione per il lancio del nuovo PlayStation Plus, stiamo facendo del lavoro dietro le scene per rendere questa transizione più fluida possibile. Come parte dei lavori, abbiamo temporaneamente disabilitato l’estensione delle sottoscrizioni per fino a dopo il lancio.” Vale la pena tenere presente che questo cambiamento non impedisce a nuovi utenti di registrarsi.

E per quanto riguarda i voucher? Sony ha pensato anche a questo, ma qui la questione si fa leggermente più complicata. Per prima cosa, se abbiamo già un’iscrizione a PS Plus o PS Now, potremo redimerli solo alla fine del nostro periodo di sottoscrizione, o con il lancio del nuovo servizio, il 22 giugno. Poi, a seconda di quale voucher abbiamo in nostro possesso:

Se non abbiamo una sottoscrizione attiva , il voucher PS Plus verrà convertito in una sottoscrizione PlayStation Plus Essential per la durata segnalata sul voucher stesso; un voucher PS Now verrà invece convertito in una sottoscrizione PlayStation Plus Premium per una durata dipendente dal valore monetario del voucher ;

, il voucher PS Plus verrà convertito in una sottoscrizione PlayStation Plus Essential per la durata segnalata sul voucher stesso; un voucher PS Now verrà invece convertito in una sottoscrizione PlayStation Plus Premium per una durata ; Se abbiamo una sottoscrizione attiva, il voucher PS Plus aggiungerà una durata alla nostra sottoscrizione dipendente sia dal livello a cui siamo iscritti (Essential, Extra, Premium) che dal valore monetario del vocher.