Thermaltake presenta i nuovi case Divider 550 TG Ultra

Se per caso state meditando di cambiare case, o se volete partire da zero con una nuova build, fate attenzione alle ultime novità in serbo da parte di Thermaltake. Il produttore di hardware ha infatti appena presentato la sua nuova linea di case Divider 550 TG Ultra. Particolarità di questi prodotti sono il pannello laterale in vetro temprato da 3mm, le tre ventole ARGB da 120mm frontali, slot PCI-E ruotabili che permettono l’installazione in orizzontale o verticale della GPU, e lo schermo LCD da 3.9″ sul pannello laterale. Quest’ultima particolarità può essere controllata tramite il software TT RGB Plus 2.0, così da mostrare informazioni sullo stato del PC o in alternativa decorarlo con GIF personalizzate.

I case Divider TG 550 Ultra saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati a partire dal mese di giugno. Potete trovare altre informazioni sul sito ufficiale.