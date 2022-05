Obi-Wan Kenobi: Disney celebra il 4 maggio con il trailer ufficiale

Se nel corso della giornata di oggi vi è capitato di guardare il calendario, vi sarete probabilmente accorti che è il 4 maggio; e se siete fan di una certa serie ambientata nello spazio, saprete anche che questa è una giornata speciale. Quale giorno migliore che non “May the fourth” per pubblicare il trailer ufficiale di Obi-Wan Kenobi, dunque? La domanda è retorica, tanto lo sappiamo che non state leggendo e vi siete fiondati a cliccare sul trailer (e non è che ci sentiamo di biasimarvi, eh).









Se siete impazienti di poter vedere cosa è successo ad Obi-Wan Kenobi dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, vi ricordiamo che di recente Disney ha spostato leggermente la data di debutto della serie, dal 25 al 27 maggio. In compenso, in quel giorno troveremo ad aspettarci già due episodi, su sei in totale. Naturalmente, la serie sarà trasmessa in esclusiva su Disney+. Vi lasciamo con il poster ufficiale.