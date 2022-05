F1 22: svelati i piloti di copertina del videogioco targato Electronic Arts

Electronic Arts e Codemasters hanno svelato i piloti presenti sulle copertine delle due edizioni di F1 22, ultima iterazione del franchise videoludico dedicato alla massima competizione automobilistica.

Sulla Standard Edition troveremo le tre giovani promesse dello sport: il monegasco Charles Leclerc e i due britannici Lando Norris e George Russell, rispettivamente piloti Ferrari, McLaren e Mercedes.

Sarà poi disponibile anche una speciale Champions Edition che, come facilmente intuibile, in copertina mostrerà i quattro campioni del mondo presenti in lizza durante questa nuova stagione del campionato mondiale di Formula 1: il campione in carica Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

Vi ricordiamo, infine, che F1 22 sarà disponibile dal 1° luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. La versione per PC sarà inoltre compatibile con i visori per la realtà virtuale.

