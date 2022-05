Hangar 13 sarebbe al lavoro su un prequel di Mafia

Torniamo a parlare di Hangar 13 dopo aver riportato la notizia della fuoriuscita di Haden Blackman dall’organico della compagnia. Questa volta segnaliamo un’indiscrezione che ha trovato risalto sulle colonne di Kotaku: stando ai rumor, infatti, Hangar 13 starebbe sviluppando un nuovo capitolo della serie Mafia, tuttavia in questo caso si tratterebbe di un prequel del primo episodio della saga.

Il progetto dal nome in codice Nero sarebbe in lavorazione presso gli studi di Brighton e dovrebbe essere realizzato utilizzando l’Unreal Engine 5, dunque pare che sia rivolto alle principali piattaforme dell’attuale generazione di console (oltre che su PC). Chiaramente non vi sono conferme ufficiali su questo fantomatico prequel di Mafia, pertanto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze.

