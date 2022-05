John Romero presenta l'autobiografia Doom Guy: Life in First Person

Ci sono alcuni personaggi che hanno segnato in maniera indelebile l’evoluzione del mondo dei videogiochi, e fra di loro c’è senza ombra di dubbio anche John Romero. E se per caso la vita del creatore di DOOM vi incuriosisce, ottime notizie per voi, dato che Romero ha deciso di scrivere un’autobiografia. Doom Guy: Life in First Person, questo il titolo del libro, uscirà nel mese di febbraio 2023 e seguirà passo passo la vita della prima rockstar videoludica, dall’infanzia difficile alla co-creazione di titoli leggendari come appunto DOOM, ma anche Quake e Wolfenstein, per arrivare alla rottura con John Carmack e il suo ruolo a capo di Romero Games Ltd.

I preordini sono già disponibili tramite Amazon, ma se invece ci tenete che la vostra copia di Doom Guy: Life in First Person sfoggi anche la firma di John Romero, vi conviene andare sul suo sito.