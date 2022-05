Soulstice torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Il publisher Modus Games e gli italiani di Reply Game Studios hanno confezionato un nuovo video di gameplay dedicato al sistema di combattimento di Soulstice, adrenalinico action in uscita questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Il trailer che trovate qui in alto mostra come le sorelle Briar e Lute, entrambe doppiate da Stefanie Joosten, combattono all’unisono utilizzando armi dall’enorme potere distruttivo e abilità ultraterrene per annientare i nemici e salvare la città di Ilden. Briar e Lute sono due sorelle rinate come Chimera, ossia le uniche creature in grado di opporsi agli Spettri, creature vili e fameliche che invadono il nostro mondo attraversando il Velo. Solo padroneggiando le abilità di entrambe le sorelle i giocatori saranno in grado di liberare il pieno potenziale della Chimera e porre fine all’invasione, prima che sia troppo tardi.

Grazie a un combat system basato su combo, un gran numero di armi e ampie possibilità di personalizzazione, le due sorelle avranno a disposizione un elevato numero di possibilità per eliminare i nemici in modo spettacolare e creativo, mentre esplorano una città in rovina.

Inoltre, per l’occasione è stata svelata la speciale Deluxe Edition per PS5 e Xbox Series X, i cui pre-order sono ora aperti sul sito di Maximum Games. Questa edizione comprende l’artbook digitale, la colonna sonora in digitale e l’item pack Ashen Blade, ricco di consumabili e valuta di gioco, con cui potenziare Briar e Lute per aiutarle ad affrontare il pericoloso viaggio che le attende.