V Rising: vendite oltre un milione in appena una settimana

V Rising, il nuovo survival vampiresco di Stunlock Studios, sta riscuotendo un enorme successo di pubblico tanto che le vendite del gioco hanno superato quota un milione di copie dopo appena una settimana dal lancio.









Disponibile in Accesso Anticipato su Steam, V Rising mette i giocatori nei panni di un vampiro intento a ristabilire il proprio regno ormai decaduto dopo secoli di oblio. Risvegliatosi da un lunghissimo sonno, il vampiro deve contrastare i soldati che gli danno la caccia, raccogliere risorse per riparare e mantenere il suo castello, e dichiarare guerra ai vicini per espandere i confini del suo impero.

Se volete saperne di più, molto presto pubblicheremo un articolo con le nostre prime impressioni su questa versione in divenire di V Rising.