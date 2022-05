Hogwarts Legacy: un nuovo trailer mostra il gioco in azione su PS5

Torna a farsi vedere Hogwarts Legacy, stavolta con un trailer che mette in bella mostra tutte le particolarità della versione PS5 del gioco. L’action RPG di WB Games Avalanche sfrutterà in particolare le funzionalità del DualSense, con il feedback aptico che ci aiuterà a meglio percepire gli effetti della magia intorno a noi e i grilletti adattivi che cambieranno la loro sensibilità in base all’incantesimo che stiamo lanciando. Ci sarà, naturalmente, anche il supporto all’audio 3D.









Come possiamo leggere sul PlayStation Blog, su PS5 il gioco girerà in risoluzione 4K, offrendo due diversi preset grafici, uno orientato alla fedeltà grafica e l’altro alle performance. Ci sarà inoltre il supporto alla funzionalità Game Help e alle Activity Cards. Hogwarts Legacy uscirà nel corso degli ultimi mesi del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e a quanto pare anche su Nintendo Switch.