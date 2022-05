The Cycle: Frontier ha una data d'uscita su Steam ed EGS

Quella di Yager è una parabola un po’ strana: giunto alla notorietà con lo sparatutto Spec Ops: The Line, lo studio tedesco si è poi dedicato a un titolo multiplayer sui combattimenti fra astronavi spaziali e poi a un altro progetto multiplayer, che qualche tempo fa è andato incontro a un intenso rilancio. Rinominato in The Cycle: Frontier, il gioco in questione si appresta ad uscire su Steam ed Epic Games Store; per la precisione, il prossimo 8 giugno. Lo studio ha anche pubblicato un trailer che mette in mostra la sua ultima creazione.









The Cycle: Frontier rientra nella categoria dei giochi PvPvE. Nucleo centrale dell’esperienza è la raccolta di risorse sparse per il mondo di gioco e la lotta con una fauna decisamente aggressiva, ma i pericoli planetari non saranno gli unici da cui dovrete guardarvi. Altri giocatori potranno infatti intervenire per rovinare la vostra spedizione, e saccheggiare tutto il vostro bottino faticosamente conquistato. Ma se ci riuscirete, potrete tornare alla base e usare le risorse acquisite per potenziare il vostro armamentario, tornando ancora più pronti sulla superficie di Fortuna III. The Cycle: Frontier sarà completamente free to play.