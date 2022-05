Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, confermata la versione Switch

Nel corso degli ultimi giorni, l’arrivo di Eiyuden Chronicle: Rising su Nintendo Switch aveva dato da pensare che questo potesse indicare un versione per questa console di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, visto il legame narrativo presente fra i due giochi. Nel rispondere a queste speculazioni, nel corso degli scorsi giorni lo studio di sviluppo Rabbit & Bear Games aveva fatto sapere di essere all’opera per verificare la fattibilità della cosa; e non ci è voluto molto prima che arrivasse la conferma definitiva tramite un aggiornamento su Kickstarter. Curiosamente, pare che Rabbit & Bear Studios abbia indagato anche a proposito di “potenziali iterazioni di prossima generazione di Nintendo”, prima di prendere la sua decisione.

Ricordiamo che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è un JRPG sviluppato sotto la supervisione di Yoshitaka Murayama, creatore della serie di videogiochi Suikoden. Proprio a questa amata saga di giochi di ruolo giapponesi si rifà il suo nuovo progetto, che uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2023.