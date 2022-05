The Quarry: Supermassive presenta una panoramica del gameplay

Supermassive Games e 2K hanno da poco pubblicato una panoramica del gameplay di The Quarry, prossimo titolo horror dello studio in uscita il 10 giugno su PC e console. Presentato dal Game Director Will Byles, il video ci mostra come questo titolo segua nella tradizione horror di Supermassive, offrendoci cioè un’avventura dell’orrore dal taglio cinematografico nella quale saremo di quando in quando chiamati a compiere delle scelte. Queste, naturalmente, andranno a influenzare pesantemente lo sviluppo della trama, arrivando a decretare anche quale dei giovani protagonisti riuscirà a fuggire dall’incubo in cui sono finiti. Sempre che ci riesca qualcuno…









The Quarry ci metterà a rotazione nei panni dei nove protagonisti, e non mancheranno segmenti dove sarà possibile esplorare i dintorni del campo estivo alla ricerca di collezionabili e di indizi che ci permettano di scoprire altri dettagli su quello che sta succedendo. Come da tradizione di Supermassive, saranno presenti anche modalità cooperative, oltre alla possibilità di godersi il gioco come se fosse un vero e proprio film horror, scegliendo cioè in precedenza l’esito che desideriamo o i tratti caratteriali che vogliamo assegnare a ciascun personaggio. Se per caso avete intenzione di affrontare The Quarry su PC, assicuratevi di controllare i suoi requisiti hardware.