The Quarry: svelati i requisiti hardware dell'horror targato Supermassive

Mancano appena due settimane all’uscita di The Quarry, il nuovo horror adolescenziale targato Supermassive Games, ed ecco che sviluppatori e publisher hanno aggiornato la pagina Steam del gioco per rivelare i requisiti hardware della versione PC. Eccoli:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD FX-8350 / Intel i5-3570

: AMD FX-8350 / Intel i5-3570 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : Nvidia GTX 780 / Radeon RX 470

: Nvidia GTX 780 / Radeon RX 470 Spazio su disco: 50 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 7-3800XT / Intel i9-10900K

: AMD Ryzen 7-3800XT / Intel i9-10900K RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : Nvidia RTX 2060 / Radeon RX 5700

: Nvidia RTX 2060 / Radeon RX 5700 Spazio su disco: 50 GB

Vi ricordiamo, infine, che The Quarry sarà disponibile dal 10 giugno non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.