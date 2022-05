BioShock: The Collection disponibile gratis su Epic Game Store

L’Epic Games Store ha da poco svelato il suo gioco gratis della settimana, anche se in realtà bisognerebbe utilizzare il plurale. BioShock: The Collection include infatti non solo i primi due episodi della serie, che ci portano a scoprire le profondità marine di Rapture e il sogno fallito di Andrew Ryan, ma anche BioShock Infinite. Il terzo capitolo della serie comprende anche il DLC in due parti Burial at Sea, che ci porta ancora una volta in quel di Rapture e che vede Elizabeth e Booker impegnati a seguire le tracce di una ragazzina scomparsa.

Inutile dire che, al netto di un gameplay non sempre brillante, ciascuno dei tre titoli è un’esperienza che vale assolutamente la pena fare, sopratutto se regalati. BioShock: The Collection potrà essere riscattato gratuitamente fino al prossimo 2 giugno alle ore 17:00.