Microsoft Flight Simulator: arriva il crossover con Top Gun: Maverick

Di recente vi siete fiondati al cinema a guardare Top Gun: Maverick, rimanendone ammaliati come il nostro Gabriele? Per caso sognate di potervi calare anche voi nei panni di un pilota di jet da combattimento, facendo manovre spericolate a velocità supersoniche? Beh, allora ci sono buone notizie per voi: Microsoft Flight Simulator si è infatti di recente aggiornato con un’espansione gratuita dedicata proprio a voli di Tom Cruise e compagnia bella.









Questa espansione, già disponibile per il download, aggiunge vari contenuti gratuiti a Microsoft Flight Simulator:

Una livrea per il F/A-18E Super Hornet ispirata a Top Gun: Maverick

ispirata a Top Gun: Maverick Tre missioni d’addestramento per il Super Hornet, che ci richiederanno di padroneggiare varie manovre complesse

per il Super Hornet, che ci richiederanno di padroneggiare varie manovre complesse Cinque sfide a bassa altitudine , nelle quali dovremo volare a poca distanza da cime montagnose e in mezzo a canyon rocciosi

, nelle quali dovremo volare a poca distanza da cime montagnose e in mezzo a canyon rocciosi Una sfida che ci richiede di atterrare su una portaerei , gesto impegnativo anche per i piloti esperti

, gesto impegnativo anche per i piloti esperti Un nuovo aeromezzo capace di volare a velocità Mach 10 e a un’altezza superiore ai 45.000 metri sul livello del mare

capace di volare a velocità Mach 10 e a un’altezza superiore ai 45.000 metri sul livello del mare Una missione che ci porterà nella stratosfera.