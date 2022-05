Dragon Quest: vari giochi della serie in arrivo quest'anno

In occasione dell’ormai consueto live stream che celebra l’anniversario della nascita di Dragon Quest, il creatore della serie Yuji Horii ha discusso del futuro della famosa saga di JRPG e dei prossimi progetti in arrivo.









Yuji Horii ha confezionato un breve videomessaggio rivolto ai fan della serie. Nel video che trovate qui in alto, naturalmente in lingua giapponese (ma sono presenti i sottotitoli in inglese), il creatore del franchise fa sapere che quest’anno. Yoji Horii cita esplicitamente Dragon Quest X Offline e Dragon Quest Treasures, mentre chi ama giocare su dispositivi mobili sarà felice di sapere che a breve verrà pubblicata la versione mobile dello spin-off Dragon Quest Builders.

E per quanto riguarda Dragon Quest XII: The Flames of Fate? L’ultimo capitolo della serie annunciato l’anno scorso è ancora nel pieno dello sviluppo, pertanto ci vorrà un bel po’ prima che possa finalmente vedere la luce del sole, tuttavia non mancheranno di certo dei titoli con cui ingannare l’attesa.

Insomma, questo storico franchise sembra davvero più in salute che mai. E pensare che è in circolazione da ben trentasei anni!