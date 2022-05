Sea of Thieves: ecco il gameplay dell'avventura Lost Sands

Microsoft e Rare hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Lost Sands, l’avventura a tempo di Sea of Thieves già disponibile su PC e console Xbox.









Durante questo evento è possibile decidere se schierarsi dalla parte di Merrick per aiutarlo a ricostruire l’avamposto di Golden Sands, oppure se mettergli i bastoni tra le ruote affiliandosi ai Mietitori. L’evento Lost Sands sarà attivo fino al prossimo 9 giugno, dopodiché verrà stabilito un vincitore tra le due fazioni in conflitto: quale che sia l’esito dell’avventura, il mondo di Sea of Thieves ne verrà fuori radicalmente cambiato.