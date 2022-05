Mario Strikers: Battle League Football riceverà 10 personaggi post-lancio?

Sappiamo già che Mario Strikers: Battle League Football verrà supportato da Nintendo con nuovi contenuti distribuiti dopo il lancio del gioco, ma quanti saranno i personaggi aggiuntivi in arrivo dopo la pubblicazione? Secondo quanto riportato da un dataminer su Twitter, i personaggi giocabili che verranno aggiunti post-lancio potrebbero essere ben 10.

Tra i file di gioco, infatti, sarebbero presenti dei riferimenti a 20 personaggi, ma quelli confermati per il momento sono solo 10: Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Rosalina, Bowser, Yoshi, Toad, Wario e Waluigi. Quelli appena citati saranno disponibili nella versione base Mario Strikers: Battle League Football in uscita su Nintendo Switch il 10 giugno, mentre è possibile che gli altri vengano aggiunti successivamente.

Mentre attendiamo notizie ufficiali da parte di Nintendo, vi ricordiamo che questa settimana sarà possibile provare gratuitamente la parte multiplayer del gioco. Tutti i dettagli in questo articolo.

