Darkest Dungeon 2: cambi alla roadmap, uscita prevista per febbraio

Ormai da qualche mese in Accesso Anticipato (qui la prova del nostro Nicolò Paschetto), Darkest Dungeon 2 ha visto qualche modifica alla sua tabella di marcia. In un messaggio pubblicato sul sito ufficiale a poca distanza dall’update The Shroud of the Deep, Red Hook Studios ha infatti detto di aver recepito le richieste della comunità, e che in futuro pubblicherà aggiornamenti più frequenti. Oltre alla frequenza, anche lo scopo di queste patch cambierà leggermente rispetto a quanto anticipato. Lo studio intende infatti concentrarsi su tre aspetti in particolare del gioco:

La progressione. Red Hook è consapevole di come l’attuale sistema non sia particolarmente ben sviluppato e non offra scelte significative, e intende dunque lavorare per ripensarlo dalle fondamenta. Ulteriori dettagli saranno condivisi prossimamente;

Red Hook è consapevole di come l’attuale sistema non sia particolarmente ben sviluppato e non offra scelte significative, e intende dunque lavorare per ripensarlo dalle fondamenta. Ulteriori dettagli saranno condivisi prossimamente; Le relazioni fra i personaggi. Il fatto che si riesca a capire fin da subito se un rapporto fra due personaggi si svilupperà positivamente o negativamente rimuove parte della sorpresa e della tensione. Gli sviluppatori cercheranno di rendere meno prevedibile l’esito delle relazioni, aggiungendo allo stesso tempo un’ulteriore dimensione tattica alla faccenda. Verrà inoltre ridotta la quantità di interruzioni dovute ai dialoghi fra i personaggi.

Il fatto che si riesca a capire fin da subito se un rapporto fra due personaggi si svilupperà positivamente o negativamente rimuove parte della sorpresa e della tensione. Gli sviluppatori cercheranno di rendere meno prevedibile l’esito delle relazioni, aggiungendo allo stesso tempo un’ulteriore dimensione tattica alla faccenda. Verrà inoltre ridotta la quantità di interruzioni dovute ai dialoghi fra i personaggi. La guida. Laddove l’esplorazione di un sotterraneo nel predecessore era colma di tensione, questa caratteristica è quasi completamente assente della sezioni a bordo della carrozza di Darkest Dungeon 2. Red Hook intende rendere più importante l’aspetto decisionale in questo campo.

Questo cambio di focus porterà allo spostamento di personale da un aspetto del gioco a un altro, ma gli sviluppatori hanno specificato che non ci saranno modifiche al contenuto finale del gioco, nè al numero di personaggi e di boss. A proposito: Red Hook ha anche fatto sapere che Darkest Dungeon 2 uscirà nel corso del mese di febbraio 2023, non solo su Epic Games Store (dove il gioco è già disponibile) ma anche su Steam. È prevista anche una versione console, che sarà pubblicata successivamente.