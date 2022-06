11 bit studios si appresta a svelare un nuovo videogioco

Non c’è solo Frostpunk 2 nel futuro di 11 bit studios: la compagnia polacca sta difatti per annunciare un nuovo videogioco. La presentazione ufficiale avverrà nel corso del prossimo PC Gaming Show, il 12 giugno, ma nel frattempo è stato diffuso un brevissimo teaser legato proprio a questo nuovo progetto.









Difficile fare speculazioni al momento, ma su Twitter gli sviluppatori hanno accompagnato il video con una citazione di Alexis Carrel: “L’uomo non può rifare sé stesso senza sofferenza, poiché egli è sia il marmo che lo scultore.” Carrel, per chi non lo conoscesse, è stato un biologo e chirurgo francese, premio Nobel per la medicina nel 1912, noto principalmente per aver contribuito alle ricerche sui trapianti di tessuti e organi, oltre che per aver perfezionato le tecniche relative alla sutura dei vasi sanguigni.

Cosa avrà a che fare tutto questo con il prossimo videogioco di 11 bit studios? Lo scopriremo solo questa domenica.