Hollow Knight: Silksong, possibile apparizione alla Summer Game Fest?

Fra i giochi più attesi da parte degli amanti dei metroidvania figura sicuramente Hollow Knight: Silksong, prequel dell’apprezzatissimo titolo di Team Cherry uscito nel 2017. Dopo il suo annuncio risalente a più di tre anni fa il gioco in questione non si è fatto vedere spesso, disertando anche gli eventi più importanti. Non troppo fa, però, gli sviluppatori avevano suggerito che forse nuove informazioni sul loro titolo non sarebbero state troppo distanti, e oggi arrivano nuove indicazioni in questo senso.

Poche ore fa, l’organizzatore della Summer Game Fest Geoff Keighley ha infatti scritto su Twitter “Non c’è nulla come vedere una bella world premier arrivare nella tua casella email” . Di per sé, nulla di strano; l’evento da lui presentato è tradizionalmente il luogo dove molti giochi decidono di fare il loro debutto, o di presentarsi più nel dettaglio. Al messaggio ha però risposto Matthew Griffin di Team Cherry, dichiarando la sua approvazione per il teaser di Keighley e suggerendo implicitamente che questa world premiere potrebbe essere legata proprio a Hollow Knight: Silksong. Certo, è importante tenere a mente che Matthew Griffin si occupa anche del marketing di Crowsworn, altro metrodivania 2D parecchio intrigante, e non è dunque impossibile che sia questo il gioco a cui si stava riferendo. Per trovare risposta ai nostri dubbi dovremo attendere la Summer Game Fest, prevista per il prossimo 9 giugno.