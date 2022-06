Thermaltake presenta il nuovo case The Tower 500

Continua ad arricchirsi l’ampio catalogo di prodotti di Thermaltake. Nella giornata di domani diventerà infatti disponibile per l’acquisto il nuovo case mid tower The Tower 500, che si distingue per i suoi tre pannelli in vetro temprato da 4mm, e per l’incredibile versatilità dei suoi spazi interni. Di base, questo case è dotato di due ventole posteriori da 120mm, ma grazie ai suoi panneli laterali invertibili può supportare fino a 11 ventole da 120mm, previa installazione di un radiatore da 360mm. Offre inoltre il supporto a schede madri E-ATX dalle dimensioni di 12×13 pollici, opportunità che non tutti i case di pari dimensioni sono in grado di offrire, e per fino a 8 HDD da 3.5″ o in alternativa 8 SSD da 2.5″. Il The Tower 500 è compatibile anche con pannelli LCD, che però vanno acquistati separatamente. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

