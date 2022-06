Italian Video Game Awards 2022: ecco tutte le nomination

Arrivano alla loro decima edizione gli Italian Video Game Awards, cerimonia che tradizionalmente celebra i punti più alti raggiunti dalla produzione videoludica italiana. Anche stavolta, la premiazione si terrà all’interno della cornice del First Playable, evento business organizzato da IIDEA e da Toscana Film Commission che avrà luogo negli Arsenali Repubblicani di Pisa dal 5 all’8 luglio. I vincitori delle varie categorie degli Italian Video Game Awards 2022, invece, saranno rivelati il 5 luglio in diretta su Twitch. La giuria di esperti che sceglierà i titoli più meritevoli vedrà la partecipazione di Rami Ismail, sviluppatore indipendente e consulente; Hollie Bennett, Head of Influencers & Engagement di Frontier Developments; Jon Goddard, Senior Director of Corporate Brand & Communications di Lockwood Publishing; Richie Shoemaker, editor di MCV/DEVELOP; Sam Loveridge, Global Editor-in-chief di GamesRadar, e Vikki Blake, giornalista freelance che collabora con BBC, Eurogamer, GamesIndustry.biz, MTV e PC Gamer.

Di seguito, potete trovare le tre categorie e relative nomination. Ricordiamo che nel corso degli Italian Video Game Awards 2022 saranno assegnati anche i riconoscimenti Outstanding Italian Company e Outstanding Individual Contribution, per premiare il professionista e l’azienda italiana che si sono maggiormente contraddistinti nel corso dell’anno. Queste due categorie non prevedono finalisti, e i vincitori saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione.

Best Italian Game

Dice Legacy (DESTINYbit)

(DESTINYbit) Faraday Protocol (Red Koi Box)

(Red Koi Box) Hot Wheels (Unleashed Milestone)

(Unleashed Milestone) Martha is Dead (LKA)

(LKA) Vesper (Cordens Interactive)

Best Italian Debut Game

Angry Giant (Jokerrsoft)

(Jokerrsoft) Faraday Protocol (Red Koi Box)

(Red Koi Box) Nostalgici Anonimi (Hufu Interactive Storytelling)

(Hufu Interactive Storytelling) RiMS Racing (RaceWard Studio)

(RaceWard Studio) Vesper (Cordens Interactive)

Best Innovation

CUCCCHI (Fantastico Studio)

(Fantastico Studio) Dice Legacy (DESTINYbit)

(DESTINYbit) Hundred Days – Winemaking Simulator (Broken Arms Games)

(Broken Arms Games) Martha is Dead (LKA)

(LKA) Vesper (Cordens Interactive)