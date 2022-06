Street Fighter 6 avrà rollback netcode e crossplay

Capcom ha di recente rivelato che anche Guile farà parte del roster di lottatori di Street Fighter 6, ma a margine di questo nuovo trailer sono emerse altre informazioni interessanti sul picchiaduro. Una fra tutte è la presenza del rollback netcode, confermata da Tamoor Hussain di Gamespot; la notizia è particolarmente significativa perché una delle critiche più frequenti mosse a Street Fighter V riguardava proprio la sua implementazione del netcode. Sembra dunque che queste critiche siano state recepite forte e chiaro da Capcom.

Altra conferma interessante riguarda l’implementazione del crossplay, che in questo caso arriva da Maximillian Dood, streamer e YouTuber molto noto nell’ambito dei picchiaduro. La funzionalità era già presente nel precedente capitolo della serie, ma sarà particolarmente gradita a chi medita di acquistare Street Fighter 6 per Xbox Series X|S. Sulle console Microsoft, la serie di Capcom non ha tradizionalmente avuto una presenza molto forte, tanto che Street Fighter V non si era nemmeno presentato su Xbox One.