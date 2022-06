Call of Duty: Modern Warfare 2 arriva su Steam, non richiederà Battle.net

Che Call of Duty: Modern Warfare 2 fosse in procinto di arrivare anche su Steam lo si sospettava già da qualche giorno, ma a differenza di quanto avevamo ipotizzato sembra che non richiederà l’uso del launcher Battle.net. Andando a vedere la pagina dello store dedicata allo sparatutto, possiamo notare l’assenza di qualunque indicazione in merito a launcher di terze parti. Queste indicazioni sono invece ben evidenti nella pagine di titoli come Assassin’s Creed: Odyssey e Apex Legends, che anche quando avviati tramite Steam richiedono l’accesso su, rispettivamente, Ubisoft Connect e app EA. Di recente, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha anche mostrato uno sguardo al primo livello della sua campagna, che potete trovare a questo link.

Condividi con gli amici Inviare