Katsuhiro Harada ci parla della serie animata Tekken: Bloodline

Netflix è tornata a farci vedere la serie animata Tekken: Bloodline, e stavolta ha coinvolto un ospite d’eccezione che sicuramente tutti gli appassionati della longeva saga di picchiaduro conosceranno bene: Katsuhiro Harada. Da ormai 27 anni figura di spicco del Tekken Project, Harada ha presentato alcune (a dire la verità molto brevi) nuove sequenze della serie, che esplorano il rapporto fra il protagonista Jin Kazama e la madre Jun, appena accennato all’interno dei giochi. Tekken: Bloodline andrà infatti ad espandere molti elementi secondari dei giochi, portando anche i fan di lunga data a scoprire nuovi dettagli. “Se potessi dire qualcosa a Jin, gli chiederei scusa per tutte le brutte cose che gli faccio passare”, ha scherzato Katsuhiro Harada. La serie non ha ancora una data di uscita precisa, ma dovrebbe in ogni caso arrivare su Netflix entro il 2022.