Fire Emblem: Nintendo si prepara ad annunciare un nuovo videogioco?

In queste ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni circa un nuovo Fire Emblem che dovrebbe essere annunciato a breve da Nintendo. Stando a quanto riportato dall’insider Emily Rogers, infatti, il progetto sarebbe il frutto di una collaborazione tra Intelligent Systems e Gust, lo sviluppatore interno di Koei Tecmo noto soprattutto per la serie Atelier e quella di Blue Reflections. Quest’ultimo avrebbe affiancato Intelligent Systems soprattutto su tutto ciò che riguarda il comparto grafico ed estetico del titolo.

Da notare che, sempre stando alle informazioni diffuse dalla Rogers, il gioco sarebbe stato originariamente pensato per celebrare il trentesimo anniversario della serie, tuttavia non si tratterebbe di un remake ma di un titolo originale che si basa su una storia del tutto inedita. Non è finita qui, però, dal momento che su Reddit sono persino stati diffusi alcuni screenshot di questo fantomatico Fire Emblem. Il leaker delle immagini precisa che queste sono in bassa qualità e provengono da una build molto vecchia del gioco, pertanto è molto difficile che rappresentino la qualità del prodotto finale.

A questo punto le informazioni sembrano piuttosto dettagliate, quindi difficilmente si riveleranno infondate, tuttavia vi invitiamo comunque a prendere quanto appena riportato con le dovute accortezze fino a un eventuale annuncio ufficiale da parte di Nintendo.

