Lollipop Chainsaw sta per tornare per il suo decimo anniversario

Ricordate Lollipop Chainsaw? L’action splatter di Goichi Suda festeggia proprio oggi il suo decimo compleanno e quale giorno migliore per annunciarne il ritorno?

A darne notizia ci ha pensato Yoshimi Yasuda, ex CEO del publisher Kadokawa Games (che pubblicò il gioco in Giappone). Tramite un cinguettio diffuso proprio in queste ore, Yasuda ha fatto sapere che Lollipop Chainsaw tornerà grazie a Dragami Games, senza però elaborare ulteriormente questa affermazione. Le opzioni sono dunque molteplici: quella più papabile è ovviamente la strada di una versione rimasterizzata, ma potrebbe anche darsi che Dragami Games stia lavorando a un remake, o addirittura a un sequel.

Lollipop Chainsaw, lo ricordiamo, mette il giocatore nei succinti panni della cheerleader Juliet Starling che, armata di una enorme motosega, deve affrontare le orde di zombie che infestano la sua scuola.

