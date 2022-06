Fallout 76: disponibile l'aggiornamento "Tempra alla prova"

Bethesda ha pubblicato il nuovo aggiornamento Tempra alla prova, gratuito per tutti i giocatori di Fallout 76. Questo update introduce tre nuovi eventi pubblici, mentre la stagione 9 presenta il tavoliere “Cuore d’Acciaio: un racconto dall’Isola del Terrore”, su cui tutti possono ottenere S.C.O.R.E. e salire di grado per riscattare tante ricompense aggiuntive.









In Tempra alla prova la Confraternita d’Acciaio manda una squadra a indagare su un gruppo di Aquile Sanguinare, le Aquile Arrugginite, che ha recuperato parti di robot di ricambio per costruire un esercito di robot da combattimento. L’evento compare sulla mappa presso la Cupola di Metallo, a nord di Fort Atlas nella Scissione Selvaggia. L’aggiornamento introduce anche gli eventi Avviso di sfratto e Baldoria liquorosa.

Nel caso in cui foste alla ricerca di una nuova esperienza single player, invece, sappiate che bisognerà attendere un bel po’: Fallout 5 è ufficialmente in sviluppo, ma arriverà solo dopo Stefield e The Elder Scrolls 6.