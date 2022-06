Forza Horizon 5 parla italiano, aggiunto il doppiaggio con una patch

A distanza di poco meno di un anno dall’uscita, Forza Horizon 5 si è appena aggiornato introducendo, tra le altre novità, il doppiaggio completo in italiano. Il videogioco di corse open world era già tradotto nella nostra lingua, tuttavia la localizzazione si fermava solamente ai sottotitoli dei dialoghi e ai testi dell’interfaccia.

Con quest’ultimo aggiornamento, invece, Forza Horizon 5 parla interamente in italiano, dagli speaker delle diverse stazioni radio ai personaggi che affidano incarichi all’avatar del giocatore.

L’update introduce anche alcuni eventi aggiuntivi, alcuni aggiustamenti alle performance, e diverse correzioni di bug, come riportato nel changelog ufficiale.

