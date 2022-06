Mario + Rabbids Sparks of Hope, spunta una possibile data di uscita

Pare che Ubisoft si sia lasciata sfuggire in anticipo la presunta data di uscita di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il sequel di quel Kingdom Battle che ci stupì qualche anno fa.

La data è difatti comparsa per qualche ora sullo store digitale del publisher francese, prima di essere prontamente rimossa. Peccato che, come ben saprete, ciò che appare su Internet è destinato a rimanerci (quasi) per sempre. Da lì abbiamo scoperto che Mario + Rabbids Sparks of Hope dovrebbe approdare su Nintendo Switch il prossimo 20 ottobre.

Naturalmente aspettiamo un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft per avere la conferma definitiva. È altresì probabile che non bisognerà attendere a lungo giacché Nintendo ha in programma un Direct Mini per la giornata odierna. Qui Ubisoft potrebbe annunciare qualche novità su Sparks of Hope.

Condividi con gli amici Inviare