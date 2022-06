Steam Deck: Valve annuncia il raddoppio delle spedizioni

Con le prenotazioni di Steam Deck sempre più elevate e la necessità di soddisfare ancora i pre-order iniziali, in questi mesi Valve si è trovata decisamente in difficoltà sia sul versante della produzione che su quello delle spedizioni del suo dispositivo portatile. Le cose, però, stanno per cambiare dal momento che la stessa compagnia di Bellevue ha annunciato un aumento della produzione che permetterà di raddoppiare le spedizioni di Steam Deck.

Valve fa sapere di aver inviato le ultime email a tutti gli utenti che avrebbero dovuto ricevere il dispositivo nel corso del secondo trimestre dell’anno, mentre i primi avvisi per coloro i quali hanno riservato uno Steam Deck per il terzo trimestre partiranno il 30 giugno.

Occhio però a non modificare alcune parti sensibili della piattaforma portatile, come lo slot NVMe, giacché tali interventi potrebbero compromettere il funzionamento di Steam Deck, oltre ad annullarne la garanzia.

