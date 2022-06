505 Games ha acquisito il publisher D3 Go!

Digital Bros, la compagnia che possiede 505 Games, ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di D3 Go!, il publisher di Marvel Puzzle Quest, Puzzle Quest: The Legend Returns e molti altri titoli. Grazie a questa nuova acquisizione, 505 Games ora detiene la proprietà esclusiva dell’intero franchise Puzzle Quest e fa seguito all’acquisto di Infinity Plus Two avvenuto lo scorso anno.

“D3 Go! ha svolto un ottimo lavoro portando sul mercato alcuni dei più grandi titoli della serie Puzzle Quest ed è stato naturale accoglierli nella famiglia 505 Games, permettendoci di arricchire ulteriormente il nostro catalogo di IP di proprietà“, ha affermato Clive Robert, Head of Free-to-Play 505 Games. “Questa acquisizione, la seconda in soli due anni, dimostra il nostro impegno nel far crescere la nostra business unit F2P per offrire ai videogiocatori i migliori titoli presenti sul mercato.”

Viene fatto sapere che i videogiochi ereditati da D3 Go! continueranno a essere supportati, mentre i dipendenti del publisher si uniranno all’ufficio di 505 Games US con base a Calabasas, in California.

