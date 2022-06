Stranger of Paradise: annunciato il DLC Trials of the Dragon King

Ottime notizie per chi di recente si è tuffato nel mondo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Team Ninja e Square Enix hanno infatti di recente annunciato Trials of the Dragon King, primo DLC per il soulslike ambientato nell’universo della famosa saga di JRPG. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer che mostra il protagonista Jack e compagni alle prese con Bahamut, che presumibilmente li terrà impegnati con nuove sfide. L’importante è che ci sia da menare.









Trials of the Dragon King includerà nuove aree, armi, accessori e specializzazioni, e sarà disponibile a partire dal prossimo 20 luglio. Ricordiamo che questo DLC fa parte del Season Pass di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin assieme alle missioni Wanderer of the Rift e Different Future, in arrivo prossimamente. Il gioco è attualmente disponibile su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.