Annunciata la raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration

Atari si prepara a festeggiare il suo cinquantesimo compleanno con la prossima pubblicazione di Atari 50: The Anniversary Celebration, una raccolta che non solo racchiude una parte consistente dei videogiochi prodotti dalla compagnia, ma include anche curiosità, documenti ufficiali, interviste e dietro le quinte.









Sviluppato da Digital Eclipse, Atari 50: The Anniversary Celebration accompagna il giocatore in un viaggio interattivo che combina artefatti digitali, video e giochi in un’unica esperienza virtuale. La raccolta comprende difatti una novantina di videogiochi pubblicati sulle principali piattaforme Atari, compresi alcuni titoli per la portatile Lynx e il canto del cigno Jaguar.

Non è tutto, però, dal momento che gli sviluppatori hanno persino realizzato sei videogiochi inediti che vanno a reimmaginare alcune serie classiche. Abbiamo Swordquest: AirWorld, il quinto capitolo della popolare serie di avventure degli anni Ottanta; Haunted Houses, un sequel dell’originale survival horror per Atari 2600; VCTR-SCTR, un mashup che fonde alcuni dei principali titoli dell’era voxel quali Tempest e Asteroids; Neo-Breakout, che combina Pong e Breakout in un arcade competitivo per due giocatori; Quadratank, una nuova iterazione della serie Tank con modalità multiplayer a squadre e free-for-all; e infine Yars’ Revenge Reimagined, il capolavoro di Howard Scott Warshaw si rifà il look con un nuovo comparto grafico.

La raccolta sarà disponibile su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nel corso del prossimo inverno.