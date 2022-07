Baldur's Gate: Dark Alliance 2, la remaster ha una data d'uscita

A gennaio Black Isle Studios aveva promesso che “presto” saremmo potuti tornare ad avventurarci su Baldur’s Gate: Dark Alliance 2, secondo capitolo degli spin-off hack ‘n slash della celeberrima saga di giochi di ruolo. In realtà, il “presto” si è tradotto in “suppergiù cinque mesi”, ma in ogni caso l’attesa non sarà ancora lunga: Interplay e Black Isle hanno infatti rivelato che la loro remaster uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 20 luglio.

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 prosegue dalla conclusione del suo predecessore, che ci aveva lasciati in cima alla Torre d’Onice. Ad aspettarci troveremo cinque eroi selezionabili, dozzine di nuove ambientazioni e naturalmente centinaia di nemici da fare a fette o alla brace, supporto a risoluzione 4K, gioco cooperativo in locale per due giocatori e supporto allo Steam Deck.