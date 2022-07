The Last of Us: Parte I entra in fase gold, in uscita a settembre

Annunciato il mese scorso tra mille indiscrezioni e leak, The Last of Us: Parte I è ora entrato in fase gold, dunque è quasi tutto pronto per l’uscita fissata al 2 settembre prossimo.

L’annuncio è arrivato in queste ore tramite l’account Twitter ufficiale di Naughty Dog. Lo studio si congratula con i suoi dipendenti che hanno portato avanti i lavori sul remake e con i partner dei PlayStation Studios.

The Last of Us: Parte I, lo ricordiamo, sarà inizialmente disponibile solo su PS5, tuttavia è già stata annunciata anche la versione PC che però vedrà la luce successivamente. Rimaniamo in attesa di scoprire con esattezza quando.