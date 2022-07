MultiVersus: l'open beta partirà tra pochi giorni

Warner Bros. Games ha annunciato la data di inizio dell’open beta di MultiVersus, il picchiaduro bidimensionale che strizza l’occhio alla serie Smash Bros. di Nintendo. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che mostra per la prima volta in azione il Gigante di ferro, uno dei sedici personaggi inclusi al lancio.









La beta di MultiVersus partirà il prossimo 26 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S con supporto per il cross-play e rollback netcode su server dedicati. Non è tutto, però, giacché è previsto un periodo di accesso anticipato all’open beta a partire dal 19 luglio. L’accesso in anticipo sarà garantito a tutti coloro i quali abbiano partecipato alla scorsa closed alpha, nonché a chiunque abbia ottenuto un apposito codice tramite i drop su Twitch.

La beta permetterà ai giocatori di scontrarsi su otto diversi tipi di mappa, tra cui la Batcaverna (DC), la casa sull’albero (Adventure Time) e la casa infestata di Scooby (Scooby-Doo), nonché varie modalità di gioco, le lobby online personalizzate, il Laboratorio (modalità allenamento), i tutorial e le partite locali con supporto fino a quattro giocatori.

In attesa dell’apertura dei server, vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima di MultiVersus così da farvi un’idea su ciò che vi aspetta.