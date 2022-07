Survios annuncia un nuovo horror ambientato nell'universo di Aliens

Questo sembra essere proprio un bel periodo per gli appassionati di xenomorfi: dopo il tattico Dark Descent annunciato il mese scorso da Tindalos Interactive, ora Survios ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo videogioco horror ambientato nell’universo cinematografico di Aliens.

Il progetto in questione non ha ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che si tratterà di un videogioco esclusivamente single player a tinte action, inoltre sappiamo anche che è in sviluppo con l’Unreal Engine 5 per PC, console e dispositivi per la realtà virtuale. Survios è infatti uno studio specializzato in VR avendo dato i natali a Creed: Rise to Glory e al successivo Creed Champions: Big Rumble Boxing, nonché al survival The Walking Dead: Onslaught.

Dai dettagli riportati sul sito ufficiale veniamo a sapere che questo progetto potrà contare su una storia originale ambientata tra i film Alien e Aliens. Il gioco vedrà un veterano affrontare la minaccia degli xenomorfi, ma non si conoscono ulteriori dettagli né sulla trama né su altro. Ulteriori informazioni verranno svelate il prossimo 21 luglio, quando gli sviluppatori presenteranno il loro videogioco in occasione del San Diego Comic-Con.