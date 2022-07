You Will Die Here Tonight è un nuovo survival horror old-school

Appassionati dei survival horror vecchio stampo, attenzione: lo studio indie Spiral Bound Interactive ha di recente presentato il suo You Will Die Here Tonight. Questo titolo ci vede impegnati a guidare sei membri delle forze speciali nella loro esplorazione di una vecchia mansione. Naturalmente, le nostre camminate per i corridoi di questa augusta residenza saranno costellate di pericoli, molti dei quali particolarmente affamati di cervelli. Interessante il fatto che nel momento in cui tireremo fuori la pistola, il gioco cambierà prospettiva portandoci in prima persona.









Come suggerisce il titolo stesso del gioco, in You Will Die Here Tonight la morte non è mai troppo lontana. Essa non rappresenterà necessariamente la fine dell’avventura, però: potremo ancora rivestire i panni degli altri membri della squadra – anch’essi soli nelle loro peregrinazioni – che dovranno fare i conti con gli esiti delle nostre azioni: ne avremo facilitato l’investigazione, o piuttosto li avremo messi ancora di più in pericolo? Il gioco uscirà nel corso del 2022 su Steam.