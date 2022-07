Beat Saber si aggiorna con 87 nuovi livelli One Saber

Pensavate di aver ormai esaurito tutto il contenuto di Beat Saber, e di aver dimostrato più e più volte la vostra abilità in ciascuno dei suoi livelli? Ebbene, sappiate che Beat Games non vi permetterà certo di battere le fiacca. Lo studio ha infatti rilasciato 87 nuovi livelli One Saber, divisi fra 29 canzoni parte di OST e pacchetti a pagamento precedentemente rilasciati. Tutti i nuovi livelli includono anche le note Arc e Chain, giusto per assicurarsi che teniate alta la soglia dell’attenzione. In aggiunta, i colori Boost potranno ora essere utilizzati come parte della palette cromatica. Potete trovare la lista completa dei livelli introdotti da questa patch di Beat Saber al seguente link.