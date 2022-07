A più di un anno di distanza dal suo arrivo su PC e console Microsoft e Sony (qui la nostra recensione), Oddworld: Soulstorm si prepara ad uscire anche su Nintendo Switch. L’annuncio è stato dato dal publisher Microids, e accompagnato da un trailer che presenta la Oddtimized Edition, e cioè il nome ufficiale della versione per console ibrida.









La versione per Switch di Oddworld: Soulstorm non ha ancora una data precisa di uscita, ma dovrebbe arrivare nel corso del prossimo autunno. Saranno anche disponibili due edizioni fisiche speciali, già disponibili per il preordine presso rivenditori selezionati: la Limited Oddition (che includerà 3 artwork e una confezione metallica) e la Collector’s Oddition, dentro cui potremo trovare:

Un esclusivo Collector’s Box

Oddworld: Soulstorm standard edition per Nintendo Switch

Una confezione metallica da collezione

Una statuetta di 22cm di Abe in versione Mudokon hero

Un premium artbook di 160pagine realizzato da Pix’n Love Publishing

Un portachiavi esclusivo della Mining Company

Tre stampe

Adesivi degli Antichi Tribali Mudokon

Un tattoo di Abe