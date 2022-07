Warhammer 40,000: Rogue Trader, ecco il primo dev diary

Owlcat Games ha confezionato il primo di una serie di dev diary dedicati a Warhammer 40,000: Rogue Trader, il videogioco di ruolo per PC annunciato il mese scorso.









In questo video diario troviamo la lead narrative designer Olga Kellner che ci spiega alcune delle caratteristiche principali del gioco, con particolare riferimento all’ambientazione e ai personaggi che accompagneranno il protagonista nella sua avventura nella Distesa di Koronus.

La Keller fa sapere che il gioco risulterà familiare soprattutto ai lettori dei romanzi della Black Library, la collana di libri ufficiali dedicati all’ambientazione di Warhammer 40,000, ma potrà essere apprezzato anche da chi si avvicina per la prima volta a questo universo narrativo così pieno di sfaccettature.

In Warhammer 40,000: Rogue Trader vestiremo i panni di un mercante dotato di un’autorità e di un’autonomia senza pari, tanto che potrebbe essere addirittura in grado di sfidare la potente inquisizione imperiale (ma occhio a non tirare troppo la corda!). Per quanto riguarda i comprimari, invece, il party potrebbe potenzialmente includere un pericoloso psionico, una zelante sorella guerriera dell’Adepta Sorositas, una scout Eldar, o addirittura uno Space Marine dei Lupi Siderali.

Ancora niente data di uscita, purtroppo, ma il gioco uscirà prossimamente su PC.