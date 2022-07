Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è ancora in sviluppo

Passato un anno e mezzo dalla rimozione di Hardsuit Labs dallo sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, e dal successivo rischio che il progetto venisse cancellato, ora Paradox Interactive assicura che i lavori su questo videogioco di ruolo ambientato nel Mondo di Tenebra stanno andando avanti.

A farcelo sapere ci ha pensato Fredrik Wester, CEO della compagnia nordica, che intervenendo su Twitter ha dichiarato che Bloodlines 2 è in buone mani e il publisher non vede l’ora di mostrare a tutti i passi in avanti fatti in questo arco di tempo. Allo stesso tempo, Wester spiega che il team non è ancora pronto a svelare alcunché. Tra l’altro va detto che a oggi non sappiamo nemmeno a chi sia stato affidato il progetto dopo la defenestrazione di Hardsuit Labs.

Per il momento dobbiamo accontentarci di queste rassicurazioni, sperando di non dover aspettare a lungo prima di saperne di più.