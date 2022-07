Total War: Warhammer 3, svelato il DLC Champions of Chaos

Creative Assembly e SEGA hanno presentato Champions of Chaos: si tratta di un DLC di Total War: Warhammer 3 (qui la nostra recensione) che introduce ben quattro lord leggendari del Caos, ognuno allineato a una diversa divinità caotica.









Di questi, gli sviluppatori hanno deciso di presentare Azazel, il Principe della Dannazione. Rappresenta il tormento dell’umanità da tempo immemore, e i suoi costanti atti di devozione e dissolutezza gli assicurano un posto speciale agli occhi di Slaanesh, il dio del Caos amante degli eccessi e dell’edonismo.

Champions of Chaos aggiungerà anche una nuova campagna. Nell’antica città-arena di Zanbaijin, i servi degli dei del Caos si scontrano da millenni, e le anime di coloro che cadono in battaglia vengono sigillate nell’Altare della battaglia. In quanto Campione del Caos, sarà compito del giocatore guadagnare l’attenzione del proprio signore con spargimenti di sangue e rituali, per poi conquistare il potere arcano.

Non è tutto, però, giacché Creative Assembly ha fatto sapere che in concomitanza con il lancio di questo DLC verrà pubblicata anche la versione beta di Imperi Mortali, l’attesissima campagna su grande scala che fonde al suo interno i contenuti di tutti e tre i capitoli di Total War: Warhammer. Imperi Mortali verrà pubblicato come aggiornamento gratuito disponibile per tutti i giocatori il 23 agosto.