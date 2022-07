Capcom Arcade 2nd Stadium ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Appassionati di retrogaming, attenzione: è ora disponibile su PC e console Capcom Arcade 2nd Stadium, la collezione di grandi classici da cabinato del publisher giapponese. Capcom ha anche pubblicato un trailer di due minuti che mette in mostra i giochi inclusi in questa nutrita raccolta, oltre a presentare le funzionalità speciali che sono state aggiunte, come ad esempio la possibilità di riavvolgere quanto appena successo (e rimediare a potenziali figuracce).









A differenza della prima collezione di questo tipo, stavolta Capcom ha adottato una formula più flessibile: sarà infatti possibile acquistare ciascuno dei giochi singolarmente, senza bisogno di ricorrere a pacchetti. Curiosi di saperne di più sulla validità di Capcom Arcade 2nd Stadium? La recensione di Daniele Cucchiarielli è lì che vi aspetta.